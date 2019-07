Dalla provincia di Potenza a Cagliari per rappresentare l’intera Basilicata: complimenti al giovane atleta Giuseppe!

La Basilicata è stata rappresentata in Sardegna, precisamente a Cagliari, dal giovane pallavolista melfitano Giuseppe Pontolillo, in occasione del torneo delle regioni di Beach Volley.

Ennesima soddisfazione per lo sportivo: una convocazione importante dopo una serie di selezioni, avvenute nelle scorse settimane sulle spiagge ioniche di Pisticci e Policoro, che hanno dato il lasciapassare al talento locale.

Un 2018/2019 fatto di sacrifici, di 4 allenamenti a settimana più le gare, per portare avanti il percorso vollistico (iniziato da bambino sotto la guida attenta di suo padre, l’esperto mister melfitano Vincenzo Pontolillo) tra le fila del Murate Potenza, per quanto riguarda il campionato under 18, terminato con il titolo regionale e con le Fasi Nazionale di Chianciano Terme, ma soprattutto un impegno inteso per il campionato nazionale di serie B, con la maglia della Virtus Potenza, che lo ha visto in campo in quasi tutte le gare di campionato.

Un grosso in bocca al lupo a Giuseppe!