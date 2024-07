Disservizio idrico a Potenza: chiesto l’intervento del prefetto. La situazione

“Desta, ancora una volta, grandissima preoccupazione il bassissimo livello, da circa una settimana, della pressione dell’acqua in numerose zone del centro storico della città di Potenza, in assenza peraltro di qualsivoglia informativa ai cittadini”.

Lo ha scritto, in una nota, il presidente dell’Associazione “Il Centro storico” del capoluogo lucano, Gianpaolo Carretta, secondo il quale:

“tale stato di cose necessita di immediate, quanto risolutive e non più procrastinabili, azioni che gli Enti preposti devono, senza ulteriore ritardo, porre in essere“.

L’associazione quindi:

“sollecita il presidente della Regione Basilicata ed il prefetto della Provincia di Potenza ad intervenire, con decisione, presso gli Enti preposti affinché sia ripristinata l’erogazione del normale servizio idrico“.