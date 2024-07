Pignola: tornano i colori, le danze ed i suoni del Festival del Folclore! Ecco i dettagli

Torna l’appuntamento con il Festival Internazionale del Folklore “I COLORI DEL FOLKLORE”, giunto quest’anno alla ottava edizione, organizzato dall’associazione culturale giovanile Hello Mondo di Pignola.

Afferma il presidente Donato Corleto:

“Pignola ha l’onore di ospitare, nella splendida cornice di Piazza Risorgimento, una manifestazione importante che unisce intorno ai valori della tradizione diverse realtà del mondo, in un rinnovato spirito di amicizia e di conoscenza reciproca.

Una serata all’insegna della fraternità fra popoli diversi e lontani, che mai come oggi sentiamo tanto il bisogno di riaffermare e che va ad arricchire il già nutrito calendario degli eventi che anima l’estate Pignolese.

L’appuntamento sarà il 9 agosto dalle ore 18.30 con la grande parata per le vie della città con uno spettacolo pieno di colori e musiche all’insegna dell’interculturalità con gruppi provenienti da Bolivia, Taiwan, Serbia, Turchia, Kenia, esibizione di tango Argentino con l’associazione di arte inclusiva Trastero de LAS artes, a rappresentare l’Italia sarà il complesso bandistico del Vallo di Diano e il neonato gruppo folk di Baragiano, a seguire l’esibizione in Piazza Risorgimento ore 21.

La manifestazione inizierà comunque in mattinata con un evento solidale “IL FOLKLORE PER LA VITA”, raccolta straordinaria di sangue in collaborazione con AVIS sezione di Pignola.

L’ottava edizione de I COLORI DEL FOLKLORE rappresenta il modo per condividere con i paesi di tutto il mondo le nostre tradizioni e poter andare oltre le differenze di lingua, razza, religione.

La musica, la danza sono linguaggi universali che fanno in modo che tutto questo possa realizzarsi.

L’Associazione Culturale Hello Mondo da sempre svolge una funzione costante di conservazione e promozione della cultura popolare del mondo attraverso numerose e diversificate attività sul territorio, promuove scambi culturali, amplia la conoscenza e la convivenza reciproca tra popoli appartenenti a tradizioni molto diverse tra loro ed è sempre molto attenta anche alla materia dell’inclusione sociale infatti l’associazione Ala (associazione lucana autismo) di Potenza ha collaborato alla realizzazione di gadgets e premi per la manifestazione ed il festival sarà presentato come lo scorso anno da Antonio laurenzana componente dell’associazione parent project di Tito.

Non vi resta che venire a Pignola per godervi questo meraviglioso spettacolo.

Di seguito le locandine con i dettagli.