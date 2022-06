“Dopo la frana, questa strada del Potentino va messa in sicurezza”! Gli esiti dell’incontro di oggi

La Commisione Consiliare Provinciale “Viabilità”, riunitasi questa mattina sotto la Presidenza di Rocco Pappalardo, ha deciso di chiedere ufficialmente al Prefetto di Potenza, di convocare urgentemente un incontro per affrontare la questione relativa all’intervento finanziario della Regione per sostenere i lavori, indifferibili ed urgenti, della frana sulla SP 13 Pietrapertosa-Castelmezzano.

Commenta la Provincia:

“Strada ad alta valenza turistica e con flussi di traffico destinati ad aumentare in questa stagione estiva, che va messa in sicurezza garantendo continuità ai lavori già avviati da tempo a carico della Provincia di Potenza”.

Pappalardo ed i Consiglieri della Commissione Consiliare Provinciale hanno dichiarato:

“Al tavolo del Prefetto chiediamo di far intervenire in primis la Regione Basilicata ed il suo Ufficio Difesa e tutela del suolo e contestualmente il Sindaco di Pietrapertosa, Maria Cavuoti che più volte ha sollecitato la rapida definizione dell’intervento sulla frana, tale da non rendere vano il ripristino della sede stradale ed inoltre l’Autorità di Bacino ed i rappresentanti dell’Ente Parco Gallipoli/Cognato”.