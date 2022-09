Elezioni: a Potenza al via la presentazione dei Candidati del Pd. I dettagli

Domani, venerdì 2 settembre, il Pd presenterà, alle 15:30 nella sede regionale del partito in via Tammone 28/b a Potenza, i candidati alle prossime elezioni per la Camera ed il Senato della Repubblica in Basilicata.

Nel corso della conferenza stampa i candidati al Senato:

Vito De Filippo,

Maria Teresa Prestera,

Ignazio Petrone

ed i candidati alla Camera:

Enzo Amendola,

Beatrice Difesca,

Rocco Pergola

illustreranno alcuni dei punti principali del programma.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)