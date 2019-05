Elezioni: ecco i dati sull’affluenza e le prime previsioni!

È terminato l’accesso ai seggi per le elezioni.

Per le amministrative si è votato in 41 Comuni in provincia di Potenza e in 13 Comuni in provincia di Matera.

Alle ore 23:00 ha votato il 61% circa dei lucani.

In merito alle elezioni europee arrivano invece i primi dati di Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai (Copertura del campione 80%):

Lega: 27-31%,

Pd: 21-25%,

M5s: 18,5-22,5%,

Forza Italia: 8-12%,

Fratelli d’Italia: 5-7%,

+ Europa: 2,5-4,5%,

Europa Verde 1-3%,

La Sinistra: 1-3%,

Partito Comunista: 0,5-1,5%, Svp: 0,2-0,6%,

Il Popolo della Famiglia – Ap: 0,2-0,6%,

Destre unite – Casapound 0,0 – 1%,

Partito animalista 0-1%.

Seguiranno aggiornamenti.