Elezioni, presentate a Potenza le liste di Unione Popolare: ecco i candidati

“Il 21 agosto 2022 sono state presentate, alla Corte di appello di Potenza, le liste dei candidati e delle candidate alle elezioni del Parlamento per la circoscrizione elettorale della Basilicata, sottoscritte da circa milleduecento cittadini e cittadine.

E, nel resto d’Italia, Unione Popolare presenterà le liste con oltre sessantamila firme raccolte nei collegi elettorali di tutta la penisola”.

Questo l’annuncio di Unione Popolare per la Basilicata che aggiunge:

“In pochi giorni e intorno al ferragosto, mentre i partiti della casta governativa che si sono auto esentati dalla raccolta firme litigavano sulle candidature, abbiamo compilato le liste e raccolto le firme, sconfiggendo così, grazie allo sforzo collettivo e straordinario di attiviste e attiviste e alla coscienza democratica di cittadini e cittadine, una grave discriminazione antidemocratica.

Da subito saremo nelle piazze per la campagna elettorale e il 25 settembre sulle schede per l’elezione del Parlamento della Repubblica italiana, per poi continuare nelle Istituzioni democratiche, sui territori e nella società, a far sentire la nostra voce, che è quella di chi è realmente contro la guerra, per i diritti sociali e civili, per il lavoro dignitoso, la difesa dell’ambiente.

Unione Popolare, formazione composta da movimenti e partiti di sinistra tra i quali Dema, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, con portavoce Luigi de Magistris, è oggi la sola lista che può dichiararsi di sinistra, femminista, antifascista, antirazzista e internazionalista, il vero polo alternativo al partito unico della guerra, delle privatizzazioni e della precarizzazione del lavoro, l’alternativa alle politiche neoliberiste e guerrafondaie.

Ringraziamo attivisti/e e cittadini/e per il risultato raggiunto e vi invitiamo a proseguire insieme.

I candidati di Unione Popolare in Basilicata:

RITUNNANO VINCENZO – candidato alla Camera, Uninominale, nato a Potenza il 20.11.65

RITUNNANO VINCENZO – candidato alla Camera,Proporzionale, nato a Potenza il 20.11.65

RENNA FELICETTA – candidata alla Camera,Proporzionale nata a Lavello (PZ) il 19.4.74

DUBLA GIUSEPPE – candidato alla Camera, Proporzionale, nato a Ferrandina (MT), il 22.5.68

COLANGELO GIOVANNI – candidato al Senato, Uninominale ,nato a Potenza il 26.4.66

CARBONE DANILO – candidato al Senato,Proporzionale, nato a Melfi (PZ) il 13.8.65

COSSU MARGHERITA – candidata effettiva al Senato, Proporzionale , nata a Milano il 27.1.77″.

