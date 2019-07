Ex lavoratori lucani davanti ai cancelli di questa azienda: “Lunga vertenza ancora irrisolta”. I dettagli

Domani mattina, Lunedì 8 Luglio, a partire dalle ore 9:00, presso la CMD di Atella si terrà un presidio delle organizzazioni sindacali, unitamente agli ex lavoratori licenziati da Ottobre dello scorso anno.

Una nota a riguardo spiega che la manifestazione avrà l’intento di:

“esaminare ed informare anche i lavoratori attualmente impiegati in Azienda sullo stato della lunga vertenza ancora irrisolta e decidere le iniziative ulteriori da mettere in campo per trovare una soluzione positiva per la ricollocazione degli ex lavoratori, ripristinando l’ingiustizia subita”.