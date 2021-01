Fca-Psa, completata la fusione: nasce Stellantis, quarto costruttore automobilistico al mondo! I dettagli

La fusione tra Fca e Peugeot è stata completata ed è effettiva da oggi.

Nasce così Stellantis: quarto costruttore automobilistico al mondo con 8,7 milioni di auto vendute, 400.000 dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato.

Ne danno notizia le due società, in un comunicato stampa:

“La fusione tra Peugeot S.A. (‘Groupe PSA’) e Fiat Chrysler Automobiles N.V. (‘FCA’) (NYSE: FCAU / MTA: FCA), che aprirà la strada alla creazione di Stellantis N.V., è diventata effettiva in data odierna.

Come precedentemente annunciato, le azioni ordinarie Stellantis inizieranno ad essere negoziate su Euronext di Parigi e sul Mercato Telematico Azionario di Milano lunedì 18 gennaio 2021 e sul New York Stock Exchange

martedì 19 gennaio 2021, in tutti e tre con il simbolo ‘STLA'”.

