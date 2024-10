Foggia saluta Samuel, Michele e Gaetano, i giovani tifosi che hanno perso la vita sulla Potenza-Melfi

Oggi è un giorno molto triste per Foggia.

Stanno avendo luogo i funerali di Samuel, Michele e Gaetano, i tre tifosi del Foggia Calcio che hanno perso la vita in un assurdo incidente automobilistico, occorso sulla via del ritorno in città dopo aver visto l’incontro di calcio con la squadra del Potenza.

L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per ricordare e omaggiare le giovani vite spezzate.

I funerali si stanno svolgendo allo stadio per motivi di ordine pubblico.

Migliaia gli ultras da tutta Italia e Europa giunti sul posto.