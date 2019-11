Forte scossa di terremoto avvertita anche in Basilicata!

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle ore 2:54 ora locale (le ore 3:54 in Italia) in Albania la costa settentrionale (nei pressi di Durazzo).

Il sisma è stato avvertito distintamente sia in Basilicata che in Puglia.

La scossa è arrivata fin nella capitale Tirana dove la gente è scesa in strada in preda al panico e i media locali riferiscono di numerosi danni agli edifici con tanti cittadini giunti in ospedale con fratture e altre lesioni.

Ci sarebbero ancora persone sotto le macerie a Durazzo (molto vicina all’epicentro del sisma).

In base ai dati del ministero della difesa albanese si tratta addirittura del più forte sisma degli ultimi 30 anni.

Tantissime le segnalazioni di cittadini lucani che hanno sentito bene la scossa in tutta la Basilicata.

Seguiranno aggiornamenti.