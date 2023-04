Forum dei Giovani di Lauria: Giacomo Cantisani è il nuovo presidente. Auguri di buon lavoro

Cambio al vertice per il Forum dei Giovani di Lauria.

Ecco quanto dichiara il Sindaco:

“Ringrazio Sara Milione in qualità di presidente e il direttivo uscente per il lavoro svolto e per aver contribuito ad una nuova vitalità del Forum dei Giovani di Lauria ‘Giovanni Chiarelli’ oggi una realtà attiva, partecipe, propositiva e protagonista.

Auguro un buon lavoro al neo presidente eletto Giacomo Cantisani insieme alla Vicepresidente Anna Straface e al tesoriere Nicola Cantisani.

Oggi Lauria ha dei giovani protagonisti in diversi campi e il nostro lavoro di amministratori continuerà affinché siano sempre di più.

Il commento della consigliera delegata alle politiche giovanili di Lauria Lucia Guerriero.

