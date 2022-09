Gelbison-Potenza: ecco il risultato della partita!

Oggi il Potenza, per la terza giornata del campionato di Serie C Girone C 2022/23, ha affrontato il Gelbison.

Un altro match questo che finisce con un pareggio.

Gelbison-Potenza 1-1:

27′ C. DE SENA (G)

97′ E. MATINO (P)

I padroni di casa sono passati in vantaggio già nel primo tempo con una rete messa a segno al 27′ da De Sena sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il Potenza inquadra lo specchio della porta al 97′ con un gol ad opera di Matino.

Forza Potenza, non mollare!

Ecco la classifica aggiornata.

