Giorgetti: “Non possiamo tassare allo stesso modo single e genitori”. I dettagli

Sulla natalità “è chiaro che dobbiamo in qualche modo immaginare di mettere in campo un’azione shock”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione sul Def, aggiungendo che:

“penso che non sia neanche il caso parlare di incentivi alla natalità, ma di eliminare disincentivi alla natalità: non possiamo tassare allo stesso modo chi è single è chi ha una famiglia con figli perché evidentemente chi ha dei figli ha dei costi e sopporta dei costi che in qualche modo alterano il concetto, tanto caro a tanti qui presenti, della progressività del carico fiscale”.a

