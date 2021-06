Grande generosità a Potenza: la Protezione civile riceve in dono 4 sedie a rotelle per il polo vaccinale! I dettagli

Grande orgoglio per “Vivere Donna onlus” il gesto di una sua associata.

Ecco cosa racconta:

“Le persone speciali esistono e la nostra Associazione ne conosce tante.

Persone che hanno affrontato a testa alta gli ostacoli che la vita impone, che sanno regalare gioia a chi gli sta intorno.

Ed è proprio grazie ad una persona speciale che oggi l’associazione Vivere Donna ha potuto donare 4 sedie a rotelle alla Protezione Civile per il polo vaccinale di Potenza.

Grazie C. S. per la tua sensibilità, per il tuo grande cuore”.

Il momento della consegna delle 4 sedie a rotelle è avvenuta presso le tende del Qatar, nei piazzali vicini all’ospedale San Carlo.

Presenti il vicesindaco Antonio Vigilante e il responsabile della Protezione civile, Pino Brindisi.

