Grande vittoria del Potenza Calcio!

Si è appena concluso il match Teramo-Potenza, valevole per la 28esima giornata della Serie C, Girone C.

Nelle prime battute iniziali, le squadre hanno mantenuto ritmi piuttosto calmi.

I padroni di casa hanno sfiorato il gol al 4′ nel momento in cui Cappa ha centrato la traversa della porta rossoblù.

Il Potenza ha cercato la rete del vantaggio senza riuscirci.

I primi 45′ si sono infatti conclusi con il risultato parziale di 0-0.

Ripresa del Potenza durante il secondo tempo che al 64′ segna con Murano il gol del vantaggio.

Demoralizzati i padroni di casa che hanno cercato la rimonta senza riuscirci.

Il match, dopo 4 minuti di recupero, è così terminato con il risultato finale di 0-1.

Forza Potenza, continua a farci sognare!

