Grandissima vittoria del Potenza a Latina!

Si è appena conclusa, presso lo stadio Domenica Francioni di Latina, la sfida Latina-Potenza Calcio valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie C girone C.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, al 58′ Cuppone segna il gol del vantaggio, seguito da Sandri al 91′ e da Cargnelutti al 94′.

Il match si è infatti concluso con il risultato finale di 0-3.

Forza Potenza, avanti così.

Questi i risultati di oggi e la classifica del girone C.

