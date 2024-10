Clean Up Molfetta – Academy Basket Potenza: ecco il risultato della partita

Matura sul parquet di Molfetta il primo stop stagionale dell’Academy (71-62).

Serve l’ultimo quarto (22-14 il parziale a favore dei padroni di casa) a decidere un match sostanzialmente equilibrato, che i rossoblù passano quasi sempre a rincorrere e trovando solo per un attimo sul finire di terzo quarto (47-48) il vantaggio con il canestro di Malkic, prima di cedere le armi definitivamente nei minuti finali.

Non mancano, tuttavia, le attenuanti ai potentini, costretti a rinunciare a Peppe Pace – profonda sutura per un colpo ricevuto in settimana in allenamento – con Malkic a letto da martedì sera per la febbre, Petronella e Laquintana in campo nonostante guai fisici occorsi tra il match di domenica scorsa e l’ultimo allenamento.

Ha più energia e voglia di vincere, almeno nelle prime battute, la squadra di casa, trascinata subito dai canestri di Delmas e Infante, ma anche dal positivo impatto di Suraci (due triple) e più in generale dalla voglia di fiondarsi sulle palle vaganti e rimbalzi d’attacco da cui nascono ulteriori opportunità.

Un libero del lungo titolare (28-18 al 13’) regala anche il primo vantaggio in doppia cifra alla Clean Up, bissato dal canestro di Suraci dai 6.75 (35-25) che ricaccia indietro un’Academy arrivata anche fino a -3: 28-25.

Nonostante percentuali ancora deficitarie dall’arco (5/26 totale), il lungo inseguimento si corona sul finire di terzo quarto, quando i liberi di Doglio impattano a 44 con un paio di giri di lancette per arrivare all’ultima sirena.

Il già citato canestro di Malkic ed una conclusione appoggiata al tabellone di Laquintana (51-51) sono gli ultimi squilli di una Academy che presta il fianco alle iniziative della squadra di casa, ripresa per mano dai suoi uomini più rappresentativi e capace di condurre in porto la sua prima vittoria stagionale: 71-62.

Clean Up Molfetta – Academy Basket Potenza 71-62 (21-14; 36-30; 49-48)

Clean Up: Suraci 8, Scarpone 5, Costa ne, Delmas 19, Chiriatti 7, Sasso 3, Didonna 3, Patimo ne, Mongelli, Infante 23, Sciangalepore ne, Mezzina 3. All. Gesmundo

Academy: Pace ne, Petronella 9, Labovic 7, Jaksimovic, Malkic 3, Acuna 21, Buldo 7, Casulli ne, Laquintana 11, Doglio 4, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Gallo, Ass. Della Monica

Arbitri: Spano e Agresta.