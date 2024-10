Potenza: tutto pronto per il “XVI Raduno nazionale di Gruppo Lucano”. I dettagli

Giovedì 24 Ottobre, alle ore 11:00, presso la sala del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della sede della Protezione Civile nel Mobility Center di via Nazario Sauro, a Potenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “XVI Raduno nazionale di Gruppo Lucano”.

Anche quest’anno, l’associazione di Protezione Civile “Gruppo Lucano”, in collaborazione con il Comune di Laurenzana, celebra il suo Raduno nazionale, giunto ormai alla sua sedicesima edizione.

L’appuntamento è per Domenica 27 Ottobre a Laurenzana per una giornata che avrà come tema principale “Le mille anime di Gruppo Lucano”: un’occasione per riflettere sulla ricchezza delle diverse esperienze, competenze e missioni sul territorio e ringraziare i volontari che, nel corso dell’ultimo anno, hanno operato su diversi fronti, dimostrando straordinario impegno e dedizione.

Nel corso della conferenza stampa (moderata dal giornalista Fabrizio Di Vito) il presidente del “Gruppo Lucano” della Protezione Civile, Avv. Pietro Luigi Martoccia e il sindaco di Laurenzana, Avv. Giuseppe Trivigno presenteranno e illustreranno i vari momenti in cui si svilupperà la giornata di Domenica 27 Ottobre.

A seguire la locandina con il programma dettagliato.