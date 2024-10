Nel 2025 Bonus spesa da 1000 euro: ecco cosa c’è da sapere

In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà, un bonus da 1.000 euro per fare la spesa.

Non ha nulla a che fare con la Social Card già in circolazione ma si tratta, come precisa today, di un contributo che interesserà solo una cerchia ristretta di persone, quelle con maggiori difficoltà economiche.

Vediamo insieme come funziona, quali sono i requisiti e chi può richiederlo.

Dal 2025 ci sarà una nuova agevolazione per le famiglie che vivono in un profondo stato di disagio economico, un bonus da 1.000 euro per acquistare beni di prima necessità.

Un sostegno che vale il doppio rispetto ai 500 euro della Social Card, ma che ha una platea di beneficiari più ristretta.

Questi 1.000 euro infatti andranno solo a pochissime persone, quelle che dimostrano di possedere determinati requisiti:

disoccupati;

famiglie monoreddito dove solo uno dei due partner lavora;

nuclei familiari con minori a carico;

Isee inferiore a 10.000 euro

nuclei residenti in regioni dove il tasso di disoccupazione è molto elevato.

Il valore del bonus spesa 2025 varia in base all’Isee e al numero dei componenti della famiglia, fino a un massimo di 1.000 euro.

Per l’invio della domanda basta rivolgersi a caf e patronati oppure fare da soli sul sito dell’Inps.

Chi ne ha diritto riceverà l’importo sul conto corrente, su una carta prepagata oppure attraverso buoni digitali da utilizzare solo in determinati negozi e solo per l’acquisto di determinai beni considerati essenziali.

Il bonus spesa 2025 da 1.000 euro è al momento una misura temporanea, valida solo per gennaio 2025, ma non è escluso che possano esserci delle proroghe.

La domanda potrà essere presentata a breve e comunque fino a febbraio 2025.