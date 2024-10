Emozioni e lacrime nella sfida tra il Picerno e il Potenza Calcio: “Ciao piccoli Ultras!”. Questa la lettera per Gaetano, Michele e Samuel

Si è tenuta ieri la sfida tra il Picerno e il Potenza Calcio.

Una partita molto sentita non solo per la presenza in campo due squadre lucane, ma anche per il forte sentimento dei potentini che si sono nuovamente stretti al ricordo dei 3 giovanissimi tifosi del Foggia che lo scorso 13 ottobre 2024 hanno perso la vita sulla Potenza-Melfi.

Come anticipato, i tifosi del Potenza sono rimasti in silenzio e non hanno intonato cori durante il derby per rispetto al lutto di Foggia.

Emozionante il volantino diffuso nel settore ospiti, ad opera degli ultras Potenza e dedicato a Gaetano, Michele e Samuel.

Una tragedia che mai nessuno dimenticherà.

Questa la lettera.