A Tito arriva il servizio di pre e post scuola: ecco come aderire

L’Amministrazione Comunale di Tito intende attivare un servizio di pre e post scuola in favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Tito (scuola dell’infanzia e primaria – plessi di Tito e Tito-Scalo); al fine di valutare la presenza delle necessarie condizioni ai fini dell’attivazione del suddetto servizio si invitano le famiglie interessate a manifestare il proprio interesse.

Spiega l’amministrazione:

“Il Servizio di pre e post scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico e prevede lo svolgimento di attività ludiche e ricreative.

Il servizio verrà organizzato su due fasce orarie.

Per l’anno scolastico 2024/2025 si prevede l’attivazione del servizio secondo gli orari di seguito indicati:

Turno A – pre scuola dalle 7.15 fino all’inizio delle attività didattiche;

Turno B – post scuola pomeridiano: un’ora e trenta minuti dalla fine delle attività didattiche;

Il servizio potrà essere attivato in caso di raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari a:

10 alunni/e per il presso di Tito (scuola dell’infanzia – scuola primaria);

10 alunni/e per il presso di Tito-Scalo (scuola dell’infanzia – scuola primaria);

L’iscrizione al servizio comporterà il pagamento per ogni turno di una tariffa annuale modulata in relazione al valore ISEE e al numero di figli iscritti per il medesimo nucleo familiare.

Si precisa che l’Amministrazione Comunale intende prevedere l’erogazione del servizio a titolo gratuito in favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore ad € 5.200,00, nonché in favore di alunni con disabilità (L. 104/92).

Le tariffe dovute e le modalità di pagamento saranno successivamente rese note, il tutto solo in caso di effettiva verifica delle necessarie condizioni per l’attivazione del servizio, previo in ogni caso raggiungimento del numero minimo di adesioni così come sopra indicate.

Le famiglie intenzionate ad aderire al servizio potranno manifestare il loro interesse mediante la presentazione del modello scaricabile dal link di seguito allegato o a mano presso l’Ufficio Protocollo in via Municipio 1 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it

𝐋𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 Lunedì 4 Novembre 2024″.