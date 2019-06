Hollywood a Maratea con le Giornate del Cinema! Star internazionali come Richard Gere e Joe Pantoliano di Matrix!

Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata 2019 si terranno dal 23 al 27 Luglio, con una prestigiosa kermesse “tra personaggi illustri, dibattiti, proiezioni e workshop”.

Ecco i dettagli comunicati dagli organizzatori:

“Sarà l’attore statunitense Joe Pantoliano ad aprire l’undicesima edizione della manifestazione, noto sul grande e sul piccolo schermo per film come Matrix, I Goonies, Bad Boys, I Soprano, Highlander e non solo.

Tra i suoi lavori di doppiaggio troviamo I Simpson, Godzilla, Hercules e SpongeBob.

L’attore nato a Hoboken, negli USA, sarà protagonista della serata di apertura delle Giornate del Cinema Lucano.

Nell’occasione sarà inoltre proiettato in anteprima assoluta il suo ultimo film “From the Wine”, diretto da Sean Cisterna e prodotto da Ken Cancellara (entrambi ospiti a Maratea).

La pellicola è stata girata ad Acerenza (PZ).

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione di quest’anno, inoltre, c’è Richard Gere”.