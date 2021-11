Il campione di Pietragalla Telesca censurato sulla copertina del suo libro: “Assurdo quanto accaduto”! La denuncia

Il Sindaco del comune di Pietragalla, Paolo Cillis, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Pafundi, esprimono il loro disappunto sulla vicenda accaduta al campione Donato Telesca.

Ecco quanto denunciato:

“È assurdo quanto recentemente accaduto su una nota piattaforma web in merito all’oscuramento della copertina del libro rappresentante il corpo del Nostro campione di Pesistica Paralimpica Donato Telesca.

La disabilità vissuta e mostrata nella sua normalità, come leva per indurre anche altre persone diversamente abili ad imparare a convivere con la loro problematica in modo sereno senza doversi per questo nascondere, ha incontrato la censura del web.

Non possiamo che mostrare tutto il nostro stupore e dispiacere e allo stesso tempo stringerci a Donato e alle tante persone diversamente abili affinché la loro testimonianza non risulti vana e aiuti concretamente a squarciare ogni velo e ogni retaggio sul mondo delle persone speciali“.7

Ecco la copertina del libro soggetta a censura.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)