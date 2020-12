Il Comune di Potenza per la prima volta parteciperà alla più importante fiera del turismo italiana! I dettagli

“Per la prima volta il Comune di Potenza parteciperà con un suo spazio alla più importante fiera del turismo italiana“.

A darne notizia l’assessore al Turismo, Alessandro Galella:

“Guardiamo al futuro con fiducia.

Grazie alla forte determinazione del Sindaco Mario Guarente, alla grandissima sintonia con il direttore generale dell’Apt Antonio Nicoletti e con i suoi uffici, finalmente, in collaborazione con le agenzie di viaggio, i tour operator e i rappresentanti delle aziende ricettive, potremo mostrare a tutti le bellezze della nostra città e di tutti i paesi limitrofi.

A piccoli passi ridiamo la dignità perduta alla città che amiamo.

Con apposita determina dirigenziale abbiamo concretizzato una delle più importanti linee programmatiche di questa Amministrazione, che ha come finalità prioritaria quella di assumere un ruolo propositivo teso a incentivare forme di turismo sostenibile, incrementando sempre più la promozione del territorio, anche attraverso il potenziamento degli uffici di accoglienza turistica e aderendo ai programmi regionali, nonché investendo su iniziative di marketing territoriale, quale è appunto la partecipazione, in questo caso, alla Borsa internazionale del turismo (Bit), con un’area co-espositiva che in 16 metri quadri esporrà il meglio che la nostra città e il nostro territorio offrono.

Siamo certi che si tratti di un percorso virtuoso in grado di innescare una serie di processi che non tarderanno a produrre gli effetti positivi desiderati, da noi amministratori e da tutti i potentini”.

