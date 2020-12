Potenza: al campo “Drive-in tamponi Covid-19” Sindaco e presidente del Consiglio comunale. Le foto

Sono stati il Sindaco di Potenza Mario Guarente e il presidente del Consiglio comunale Francesco Cannizzaro a incontrare quanti operano nel piazzale dell’Ospedale San Carlo, nell’operazione ‘Igea’ Drive through Difesa – Tamponi Covid-19, Campo il cui responsabile, il colonnello medico Paolo Grosso, è stato a sua volta presente in mattinata.

Circa 4.000 i tamponi effettuati con modalità ‘drive-in’, che si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13,30, eseguiti dal personale medico della Marina militare, staff di cui fanno parte infermieri, il primo maresciallo Enzo Zito e il dottor Carlo Cattaneo, in collaborazione con l’Asp, responsabili Sergio Molinari e Luigi D’Angola, il tutto coordinato dalla Protezione civile del Comune di Potenza, responsabile Pino Brindisi, che si avvale di personale comunale e volontari, in un lavoro che va avanti da circa un mese e mezzo.

Nell’augurare buon Natale ai presenti, il Sindaco e il presidente Cannizzaro hanno ringraziato:

“i militari per il prezioso lavoro svolto, Asp e Protezione civile per un efficace opera di supporto e coordinamento, che hanno consentito a migliaia di nostri concittadini di effettuare i controlli in assoluta sicurezza, in tempi ragionevolmente brevi e proseguendo quell’impegno che speriamo presto possa consentirci di venir fuori da questa fase emergenziale che il virus ha comportato”.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)