“Il Maggio dei Libri” premia l’I.C. Busciolano di Potenza a Roma! L’iniziativa degli studenti

Per valorizzare la campagna nazionale per la promozione della lettura, il CEPELL (Centro Per il Libro e la Lettura), ogni anno organizza ‘Il Maggio dei Libri’, e indice un Premio nazionale che consiste nella premiazione dei cinque migliori progetti realizzati nell’ambito di ciascuna delle seguenti categorie: Biblioteche, Associazioni culturali, Istituti Scolastici, Carceri, Strutture Sanitarie e di Accoglienza per Anziani, Librerie.

Per la categoria ‘Istituti Scolastici’ il premio di questa tredicesima edizione è stato vinto dagli alunni della scuola primaria, Plesso San Nicola dell’ i.c. Busciolano di Potenza con l’iniziativa:”…PER VOLARE LONTANO… !” (referente del progetto ins. Anna Scardaccione, docenti Maria Basile e Concetta Madonna).

Dopo la proclamazione del 9 novembre, la cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, ieri 5 dicembre, presso la sala CEPELL, nell’ambito della Fiera nazionale più importante dedicata alla piccola e media editoria: “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2024”.

Il D.S., prof. Rocco Telesca, nel ritirare il premio, ha ringraziato la giuria e ha sottolineato l‘importanza di trasmettere il valore della LEGALITÀ, tema trattato nel lavoro presentato.

I numeri del Maggio dei Libri: 643 Istituti Scolastici, 15313 attività e 4982 iniziative totali presentate nelle diverse categorie.

Ecco le foto.