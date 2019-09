Si è conclusa la settima giornata del girone C, in Serie C, con il match che ha visto protagoniste le squadre del Potenza Calcio e del Rende.

Il campo del Luigi Razza ha visto un colpo di scena già al 4′ dall’inizio, con il gol di Viteritti (Potenza Calcio), su importante assist di Vuletich.

Dopo un secondo tempo con reti inviolate e 5 minuti di recupero, il match è terminato con il risultato finale di 0-1.

Questa la classifica attuale del Girone C di Serie C.