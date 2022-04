Il Potenza Calcio illumina di blu la facciata del “Viviani”: ecco l’iniziativa

Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU.

La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti, sui diritti delle persone nello spettro autistico.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Un dato che sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo disturbo e la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

Per sostenere tali obiettivi, il Potenza Calcio ha deciso, dalle ore 19.30 di oggi, di illuminare di blu la facciata dello stadio “A. Viviani”. a

