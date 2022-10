Il sindaco di Lauria Pittella ricevuto dalla Ministra Carfagna. I dettagli dell’incontro

Questa mattina il Sindaco di Lauria Pittella è stato ricevuto dalla Ministra Carfagna, la quale ha riferito che ha attivato le procedure per l’istituzione del contratto di sviluppo per il Sirino affidandone l’istruttoria ad Invitalia e all’Agenzia per la coesione.

Come precisa l’amministrazione del Comune lucano:

“La Ministra ha aggiunto che al termine dell’istruttoria sarà necessario reperire la posta finanziaria necessaria nella nuova programmazione dei fondi comunitari.

Tutto questo è la conseguenza della iniziativa che le Amministrazioni comunali interessate – Lauria (capofila), Lagonegro, Nemoli e Rivello – hanno effettuato negli ultimi anni candidando il progetto di valorizzazione del massiccio del Sirino dal titolo ‘turismo bianco – dall’adeguamento degli impianti sciistici al rilancio delle località turistiche vocate agli sport di montagna – comprensorio del Monte Sirino’ per un importo poco superiore ai 25 milioni di euro“.

