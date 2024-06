In Basilicata ritirati oltre 174000 kg di oli alimentari esausti. I dati

RenOils, uno dei soggetti attivi in Italia per il recupero degli oli e grassi alimentari esausti, ha reso noto il report 2024 con i dati riferiti al 2023, da cui emerge non solo l’aumento complessivo nazionale di punti ritiro e raccolta (58.5 milioni di kg in in 61.387 punti ritiro), ma anche il prezioso lavoro svolto nei territori.

In Basilicata la raccolta complessiva è stata di 174.151 kg presso i 483 punti di prelievo, a Potenza raccolti oltre la metà degli oli esausti (117.413 kg).

RenOils fa affidamento su una capillare rete di partner operativi, costituita da 34 aziende coinvolte nella raccolta e da 18 impianti di rigenerazione.

Fra gli obiettivi del Consorzio, anche una maggiore sensibilizzazione delle famiglie: ad oggi, infatti, il quantitativo totale di rifiuto recuperato nelle case rappresenta il 32% del totale, il restante da attività commerciali, mense e altri settori della ristorazione.

Spiega Ennio Fano, Presidente di RenOils:

“Per questo, abbiamo intensificato le relazioni con i Comuni al fine di facilitare e incrementare la raccolta differenziata.

E’ la risposta della cittadinanza nei borghi e nei territori più piccoli è sempre molto positiva perciò continueremo a mettere in campo ulteriori azioni di sensibilizzazione per massimizzare la raccolta differenziata.

Nell’anno 2023 l’attività del Consorzio RenOils è cresciuta e abbiamo aumentato la raccolta complessiva.

Come sempre vorrei ringraziare tutti gli operatori consorziati per la fattiva collaborazione, fondamentale per la riuscita”.