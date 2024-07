Interventi di recupero della Chiesa di Santa Maria del Gesù di Viggiano: incontro in Prefettura. I dettagli

Lunedì 22 luglio, alle ore 11,30, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata Placido Migliorino e la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Luigina Tomay, sottoscriveranno l’Accordo istituzionale relativo agli interventi di recupero della Chiesa di Santa Maria del Gesù di Viggiano, di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

Saranno presenti anche il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala ed il Rettore della Chiesa di Santa Maria del Gesù di Viggiano Don Paolo D’Ambrosio.

A seguire, la sottoscrizione del “Protocollo per la Legalità” con il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura in funzione di stazione appaltante, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.