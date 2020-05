IVA pari a zero sull’acquisto delle mascherine: “Misura che può incentivare le aziende a riconvertirsi ed ad aumentare la produzione”

Il consigliere regionale Carlo Trerotola (Prospettive Lucane) esprime:

“Profonda soddisfazione per l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero sull’acquisto delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale (DPI) usati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’inserimento nel recente Decreto ‘Rilancio’ varato dal governo dell’esenzione iva sulle mascherine, oltre a recepire una proposta di cui in varie sedi mi sono fatto portavoce, viene incontro alla diffusa esigenza popolare di considerare le mascherine, nella pandemia in corso, un bene di prima necessità, coniugandosi perfettamente all’introduzione del prezzo calmierato di 0,50 centesimi di euro al pezzo.

Questa significativa misura può, eventualmente, incentivare le aziende a riconvertirsi ed ad aumentare la produzione di mascherine, contribuendo così ad avere maggiore disponibilità di uno strumento di protezione sempre più essenziale”.

