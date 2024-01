Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open! Ecco i dettagli

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open.

Come riporta il Post: “si tratta uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi del tennis.

Ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev per 3 set a 2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), in rimonta dopo aver perso i primi due set.

È il titolo più importante della sua carriera ed è un risultato storico per il tennis italiano in generale: prima di lui solo Adriano Panatta nel 1976 era riuscito a vincere un torneo del Grande Slam, il Roland Garros (le statistiche si calcolano generalmente a partire dalla cosiddetta Era Open, cioè dal 1968, e non sono quindi comprese le vittorie di Nicola Pietrangeli negli anni Cinquanta).

La partita contro Medvedev è stata molto complicata per Sinner: nei primi due set il russo era riuscito a metterlo in grande difficoltà, approfittando al meglio dei suoi punti deboli e vincendo abbastanza agevolmente entrambi i set con il punteggio di 6-3.

Poi Sinner è riuscito a rientrare in partita, difendendosi con pazienza nel terzo set e riuscendo a sfruttare le poche occasioni a disposizione per vincerlo.

Nel quarto e nel quinto set invece Sinner ha dominato il gioco, ha messo costantemente in difficoltà Medvedev e infine ha vinto con autorità, sfruttando subito il primo match point a sua disposizione (cioè il punto che se vinto dà la vittoria della partita)”.