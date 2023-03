La Basilicata celebra le donne: ecco le iniziative in programma

Si tratta di attività fortemente connotate da rilevanti aspetti di Toponomastica femminile, si segnala in particolare l’Iniziativa di Lagonegro relativa alla Cerimonia di svelamento e benedizione della Scultura e di un Busto dedicato alla poetessa Donata Doni e alla Cerimonia di premiazione – Decima edizione “Donata Doni” alla quale interverrà Maria Anna Fanelli Presidente ANDE Potenza e Referente Stati Generali delle Donne della Basilicata e ancora si sottolinea per iniziativa di Rete Donna, diretta dall’Assessora Tiziana D’Oppido e coordinata da Caterina Rotondaro del Comune di Matera, Rete Donna di cui ANDE di Potenza e Stati Generali delle Donne con Maria Anna Fanelli e Isa Maggi sono componenti, che porterà all’Intitolazione del Parco a Teresa Vezzoso e del Busto a lei dedicato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

In questo 8 marzo di grande rilevanza è la Cerimonia di emissione e annullo del Francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “Il senso civico” dedicato alle Imprenditrici presso lo Spazio Filatelico di Poste Italiane a Roma, in Piazza San Silvestro, alla quale partecipano gli Stati Generali delle Donne nazionali con Isa Maggi e aderiscono gli Stati Generali delle Donne della Basilicata coordinati da Maria Anna Fanelli.

Iniziativa che il 30 marzo si terrà anche a Potenza per iniziativa del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio presieduto da Rosa Gentile e degli Stati Generali delle Donne nazionali e della Basilicata con Maria Anna Fanelli Presentazione dell’emissione del “Francobollo Imprenditrici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le Imprenditrici lucane” presso la Camera di Commercio con il coinvolgimento di Poste italiane e altre Realtà della Basilicata.

A partire dall’8 marzo l’ANDE di Potenza con la Presidente nazionale Fagà, la Segretaria nazionale Adele Campagna Sorrentino con il Docente di Economia dell’Università degli Studi della Basilicata organizza il Seminario formativo su “l’Autonomia Differenziata: impoverisce il sud? Dibattito con le istituzioni della Basilicata”, invitata Linda Laura Sabbadini e i Consiglieri regionali espressione dei vari partiti che siedono nel Consiglio regionale della Basilicata.

Numerose altre le Iniziative che andranno da marzo a tutto luglio inerenti la medicina di genere e la salute delle donne e che troveranno un momento di grande rilevanza nella Cerimonia di Premiazione “Donne dell’anno” e “Uomini contro la violenza” che celebrerà donne e uomini rilevanti della Basilicata.

Di seguito la locandina con le attività dal marzo al settembre 2023, che si presentano in questo 8 marzo.

