La Comunità di Acerenza proclama con orgoglio Teo Mammuccari concittadino onorario”. I dettagli

“Per la grande popolarità conseguita attraverso la Sua professione nel mondo televisivo, dove l’improvvisazione e la comicità divertono milioni di italiani.

Per aver contribuito, con la Sua attività artistica di assoluto rilievo, a dare onore, lustro e prestigio alla nostra piccola comunità e ad elevare il senso di appartenenza degli acheruntini.

Con la Sua professionalità, qualsiasi ruolo ricopra, è capace di coinvolgere ogni spettatore nell’azione comica.

La Comunità acheruntina è orgogliosa di averLo come suo concittadino onorario“.

Queste le parole pronunciate dal Sindaco di Acerenza, Fernando Scattone, mentre conferiva la cittadinanza onoraria a Teo Mammuccari, in occasione della sua presenza nella cittadina lucana nei giorni scorsi per registrare una delle cinque puntate della sua nuova trasmissione “Lo spaesato”, che vedrà protagonista Acerenza ed i suoi abitanti.

“Tutto trae origine da un’amabile conversazione tra il sottoscritto e Teo Mammucari – riferisce il Sindaco – seguita da diverse interlocuzioni telefoniche in cui è emerso tutto l’amore e l’affetto che il presentatore nutre per il borgo che ha dato i natali alla mamma, tutt’ora vivente, la Sig.ra De Rosa Elvira”.

Assegnare a Teo Mammuccari il prestigioso riconoscimento è stato un modo per esprimergli riconoscenza per aver scelto Acerenza tra i cinque borghi italiani che saranno i protagonisti della trasmissione, in onda su Rai2 in prima serata nel prossimo autunno.

Ha concluso il Sindaco:

“Auguri Teo e grazie per la promozione del nostro borgo”.