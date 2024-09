Potenza, trasporto scolastico e mensa partiranno da questa data: l’annuncio del sindaco

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca scrive agli studenti potentini, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico:

“Care studentesse e cari studenti, è con grande piacere che, a nome dell’intera Amministrazione comunale, auguro a tutti voi buon inizio di anno scolastico.

Si riaprono le porte delle vostre scuole, luoghi di crescita, formazione e conoscenza, dove potrete coltivare le vostre passioni e sviluppare le vostre competenze.

Sono sicuro che i più piccoli, che per la prima volta entrano in un’aula scolastica, saranno un po’ emozionati, ma anche carichi di entusiasmo per le nuove avventure che li aspettano.

Sarà per voi un nuovo cammino, un approccio con ambienti e persone non conosciute che entreranno a far parte della vostra vita.

La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità.

È qui che si formano i cittadini di domani, quelli che contribuiranno a rendere Potenza una città sempre più vivibile e prospera.

Auguro a tutti voi un anno ricco di soddisfazioni, di nuove scoperte e di amicizie durature.

Siate curiosi, appassionati e determinati nel corso della vostra carriera scolastica.

La scuola è un luogo magico, dove si impara e si cresce.

Approfittate di ogni momento per scoprire cose nuove, per porre domande e per esprimere le vostre idee.

Da Sindaco, vi auguro un anno scolastico pieno di successi e di belle esperienze.

Ricordatevi sempre di dare il meglio di voi stessi.

Investire nell’istruzione è un impegno fondamentale per la nostra comunità.

Potenza è una città giovane e dinamica, e voi siete il suo futuro.

Investite in voi stessi, coltivate i vostri talenti e siate protagonisti attivi della nostra comunità.

Ponete attenzione a ogni individuo che avete di fronte ma anche alle parole che utilizzate, ai gesti, agli atteggiamenti perché anche questi sanno costruire o demolire a seconda delle nostre finalità.

Abbiate un atteggiamento rispettoso anche verso l’ambiente, il luogo che ci ospita e verso le cose che utilizzate, siano esse di vostra proprietà che di uso pubblico, perché tutto ciò richiede risorse ed energie sempre più preziose.

La nostra Amministrazione, sulla scia di quanto già fatto precedentemente e sempre con maggiore impegno, sta lavorando affinché tutti gli edifici scolastici siano sicuri e funzionali all’attività didattica.

Nell’augurarvi un buon anno scolastico sono felice di annunciare, e ringrazio qui i colleghi assessori che hanno lavorato per questo risultato, che contestualmente alla apertura delle scuole prevista ufficialmente il 16 Settembre, sarà attivata anche la mensa scolastica, non succedeva da qualche anno, con un abbattimento del costo, con il passaggio al totalmente biologico e con una riduzione dello scarto ed il recupero delle eccedenze alimentari.

Dal primo giorno di scuola saranno attivati anche il trasporto scolastico così come l’assistenza alla comunicazione e per quest’ultima abbiamo previsto un incremento del 18% di ore mensili a disposizione.

Nel frattempo si sta predisponendo un regolamento per il progetto pedibus per la mobilità sostenibile degli alunni ed infine è stato attivato un tavolo permanente pubblica istruzione ed edilizia scolastica per ogni problema che può insorgere in questo ambito.

Buon inizio di anno scolastico, dunque, alle studentesse, agli studenti, alle/ai dirigenti, alle docenti e ai docenti e a tutte le operatrici e gli operatori che hanno un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri figli”.