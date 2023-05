La PM Volley Potenza vuole chiudere il discorso salvezza: in bocca al lupo!

La PM Volley Potenza vuole chiudere il discorso salvezza già sabato pomeriggio a Lecce nella gara di ritorno contro le ragazze del Bee Volley Lecce.

La formazione di coach Marco Orlando è reduce dal netto e perentorio 3-0 della Caizzo di domenica scorsa che ha messo in vantaggio le potentine nella serie play-out e che già a Lecce può chiudere la stagione firmando per la permanenza in Serie C.

Sottolinea il tecnico potentino:

“Ho chiesto alla squadra di archiviare mentalmente la partita di andata che ci ha visti vittoriosi per 3-0, questo perché sappiamo che il Bee Volley è una squadra giovane, competitiva, che sicuramente in casa si esprimerà vendendo cara la pelle e soprattutto perché siamo nella lotteria dei play-out dove i punti pesano, può succedere tutto e bisogna rimanere concentrati, dobbiamo ragionare set su set, palla su palla;

rispettiamo molto la partita ed allo stesso tempo speriamo con tutto il cuore di chiudere la pratica salvezza questa settimana.

È stato un anno difficile, pieno di ostacoli relativi all’organico, le atlete sono naturalmente stanche, stiamo preparando la gara a video ed in palestra e ce la metteremo tutta per archiviare la salvezza questo sabato con una partita da vivere con tutte le emozioni del caso”.

La partita prenderà il via alle 19:00 presso il Centro sportivo “Montinaro” di Lecce sotto la direzione di gara dei signori Cocciolo e Denuccio.a

