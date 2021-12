“La Potenza del Natale”: al via la raccolta fondi per le famiglie che hanno bisogno! Ecco l’iniziativa

Si comunica che l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 277 del 19 ottobre 2021, ha approvato la manifestazione “La Potenza del Natale 2021” nell’ambito della quale sono previsti punti di raccolta fondi, il cui ricavato andrà a beneficio delle famiglie in stato di bisogno economico.

In particolare, l’ammimnistrazione ha inteso collaborare con l’associazione “Io Potentino” per l’iniziativa “La Molletta solidale” ed invita tutti i soggetti del terzo settore e del nonprofit a collaborare per la buona riuscita della iniziativa.

A tutti i soggetti aderenti saranno consegnaate, previo contatto con l’Associazione “IO POTENTINO”, in Via Racioppi a Potenza, le “Mollette solidali” da distribuire, a fronte di una donazione minima di 2 euro.

Tutto il ricavato sarà acquisito dall’Amministrazione e poi devoluto alle famiglie con disagio.a

