“La Potenza – Melfi resta teatro di numerosi incidenti mortali”: questa la richiesta per affrontare tutte le criticità infrastrutturali

“La SS 658 Potenza-Melfi è una delle arterie strategiche dell’intero Mezzogiorno.

Trafficatissima, è purtroppo teatro di numerosi incidenti mortali come recentemente testimoniato dall’incidente nel quale hanno perso la vita quattro giovani tifosi del Foggia che tornavano dalla trasferta presso la città capoluogo lucana.

Da tempo amministratori locali, sindacati, organizzazioni di categoria chiedono la messa in sicurezza e l’ampliamento della sede stradale.

Nel Marzo 2024 nel corso della campagna elettorale per le regionali il Ministro Salvini si è recato in visita con sopralluogo per annunciare una serie di interventi ovviamente disattesi”.

Così il deputato dem Enzo Amendola nel corso dell’interrogazione parlamentare odierna.

Aggiunge Amendola:

“Sono passati nove mesi da quella visita chiaramente elettorale e strumentale e chiediamo di sapere quali sono gli interventi effettivamente previsti e con quali risorse e cronoprogramma.

Le persone quotidianamente continuano a percorrere una delle strade più pericolose del Paese e chiedono certezze sugli interventi che erano stati annunciati e previsti dal Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, che includono tre nuove tratte tra Potenza, Barile e Filiano.

Consapevoli che anche questi non sono sufficienti in quanto come per la statale 7 Matera-Ferrandina occorrerebbe un raddoppio completo.

A fronte di una risposta insoddisfacente da parte del governo, noi continueremo a vigilare con gli strumenti parlamentari a disposizione su questa arteria e nel contempo chiediamo un tavolo formale per tutte le criticità infrastrutturali che riguardano la Basilicata perché l’asse, tutto leghista, Salvini-Pepe è del tutto inadeguato ad affrontarle”.