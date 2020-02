La spiaggia di Maratea, per i pediatri italiani, è un gioiello a misura di bambino!

Anche quest’anno le località balneari lucane si confermano a prova di bambino.

Maratea e Marina di Pisticci hanno avuto il riconoscimento di BandieraVerde, assegnato a tutte le spiagge che presentano caratteristiche adatte ai bambini, secondo l’Associazione Pediatri Italiani.

Il Sindaco di Pisticci, Viviana Verri, in un post pubblico commenta:

“In Basilicata sono soltanto due le località balneari ad avere questo riconoscimento che, oltre a Pisticci, è conferito anche alla spiaggia di Maratea.

Tra le caratteristiche che una località deve possedere per ricevere il drappo verde, vi sono acqua limpida e fondale basso a riva, ampio arenile con sabbia finissima adatta a costruire torri e castelli, ombrelloni distanziati, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, gelaterie nelle vicinanze, locali per l’aperitivo e ristoranti per le famiglie”.