L’Academy Basket Potenza pronta per una delle sfide più importanti! Ecco i dettagli

E’ scontro al vertice a Cercola.

Con palla a due domani alle ore 18.00, si affrontano infatti Polisportiva Portici 2000 e Academy Basket Potenza, due delle squadre – insieme al Basket Parete – in testa alla classifica del campionato di C Silver con 36 punti.

A differenza delle due coinquiline, però, i potentini devono recuperare la partita casalinga con Caiazzo (sarà giocata mercoledì 26 Aprile alle ore 19.30) e tornano in campo proprio dopo la sosta forzata della settimana scorsa e avendo dovuto assorbire anche l’improvviso ritorno negli Stati Uniti di Adam Gotelli.

I prossimi avversari dell’Academy hanno fatto percorso netto, al pari dei ragazzi di Vincenzo Bochicchio, nelle prime sette gare del girone di ritorno, salvo vedere interrotta la propria striscia di vittorie domenica scorsa, quando Greco e compagni sono usciti sconfitti 68-53 dal parquet di Mugnano, perdendo quindi l’occasione di isolarsi, almeno temporaneamente, in testa alla classifica.

L’esperto esterno campano, con oltre 17 punti di media (furono 25 all’andata), è il principale terminale offensivo di un roster che può contare anche sulla qualità dei lunghi Abete e Cullia (oltre 13 punti a partita ciascuno) ed un interessante cast a supporto, guidato soprattutto da Cipollaro, Sabellico e La Marca.

Una profondità già messa in mostra anche nella partita di un girone fa, quando al PalaPergola l’Academy la spuntò 77-74 al termine di una contesa comandata in lungo e largo (anche +16), ma decisa solo con un paio di grandi azioni difensive sull’ultimo attacco ospite.

Fu la prima sconfitta stagionale per il team ben allenato da coach Massimo Massaro, che durante il suo percorso ha poi incontrato disco rosso anche a Maddaloni, Agropoli e appunto Mugnano, oltre a perdere con Cava (63-68) l’unica partita in casa finora del campionato.

Le due squadre si affrontano per il terzo anno consecutivo, a partire dalla stagione di Serie D 2020/21, quando fu la Polisportiva Portici 2000, poi promossa, a prevalere in entrambe le occasioni, situazione che l’Academy ha invece ribaltato lo scorso anno, prima di aggiudicarsi, come detto, anche il primo atto dell’attuale campionato di C Silver.

In attesa di una partita, quella di domani, che si rivela probabilmente la più importante di una sfida divenuta classica, ma contrassegnata dall’estremo reciproco rispetto dentro e fuori dal parquet.

“Sappiamo bene la situazione in cui ci troviamo, è stata una settimana dura dal punto di vista del morale e dell’approccio agli allenamenti, dopo il colpo che ci ha inflitto Adam, ma come ho detto ai miei compagni, ora è arrivato il momento di dimostrare di che pasta siamo fatti, non basta più il 100%, ma bisogna alzare il livello. Possiamo farlo solo se siamo uniti e andiamo tutti nella stessa direzione”, ha commentato Gerardo Esposito alla vigilia dell’incontro di domani, che sarà arbitrato dai signori Mogavero di Bellizzi e Pezzella di Arzano.a

