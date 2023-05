L’Academy Basket Potenza può festeggiare con merito la promozione nel prossimo campionato di C unica! Complimenti ragazzi

L’Academy Basket Potenza vince anche gara 3 nella Villa Comunale di Portici e può festeggiare con merito la promozione nel prossimo campionato di C unica.

Al termine di una cavalcata esaltante da 26 vittorie in 33 partite complessivamente giocate, i potentini conquistano il pass nella categoria superiore a chiusura del secondo anno di C Silver e coronando gli sforzi di una stagione non facile, ma che termina nel migliore dei modi.

Partono subito concentrati Angius e compagni, pur privi dello scavigliato D’Urzo, consci della posta in palio e della necessità di tenere a bada l’orgoglio e l’energia dei padroni di casa.

Quattro punti di Torlontano, sette di Rizman e cinque del playmaker sardo innescano il primo break che viene completato da una bella tripla di Esposito (7-19 al 4’) e quando va a segno anche Leone, in nemmeno cinque minuti è già andato a referto tutto lo starting five.

Come prevedibile, la reazione dello Sporting è affidata al talento di Vecchione – suoi 15 dei primi 18 punti di squadra –così come la seconda bomba di Minervini riavvicina la squadra di coach Esposito (24-29 al 9’), cui rispondono, però, due canestri pesanti dell’Esposito rossoblù ed un gioco da tre punti di Torlontano (9 nei primi 12’) che fissa il punteggio sul 24-38 a metà parziale.

L’Academy continua a macinare gioco con buona continuità, grazie anche al positivo impatto della panchina – assist di Vece per il secondo canestro in fila di Muscillo – prima che sia proprio il diciassettenne potentino a segnare uno spettacolare canestro in penetrazione, mentre il floater di Angius manda le squadre alla pausa sul 41-55.

Non cambia il filo del discorso nel terzo quarto, quello difensivamente migliore nella partita dell’Academy.

I soli tredici punti concessi, uniti alle mani diventate definitivamente calde dai 6.75 (oltre a tre in striscia di Rizman, ci sono anche quelle di Leone ed Esposito su assist dello sloveno), innescando il break decisivo che porta gli uomini di Bochicchio a condurre di 25 lunghezze (54-79) a dieci minuti dal termine della stagione.

La partita di “sporca” e viene macchiata da un po’ di evitabile nervosismo, che non basta, però, a mettere a rischio l’ampio margine acquisito dai rossoblù, che la chiudono definitivamente con la quinta tripla (11/27 di squadra finale) dell’esterno numero 0: 70-86 al 38’.

Si gioca solo in attesa della sirena finale, di fronte ad una numerosa rappresentanza di amici e tifosi potentini pronti a fare festa: dopo 50 vittorie in due anni di C Silver, il sogno della promozione è finalmente realtà.

Sporting Portici – Academy Basket Potenza 71-89 (24-32; 41-55; 54-79)

Sporting: Innocente, Urbani 1, Toscano 8, Malafronte 9, Anceschi 6, Minervini A. 17, Di Donna 2, Montagna, Vecchione 24, Borriello 4. All. Esposito

Academy: Rizman 27, Vece 4, Pace ne, Muscillo 7, Torlontano 9, Naddeo, Angius 14, Esposito 20, Vaccaro, Leone 8. All. Bochicchio, Ass. Fiore

Arbitri: Santoro di Maddaloni e Serino di San Nicola La Stradaa

