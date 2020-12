Lago Pantano Pignola: oltre 60000 euro per favorire il turismo! Ecco tutti gli interventi previsti

Il Consigliere Provinciale di Potenza, Antonio De Luca in una nota annuncia che è stato approvato in tempi record il progetto preliminare per i lavori di manutenzione della pista ciclabile intorno al lago a Pantano:

“Approvato in tempi record il progetto preliminare per i lavori di manutenzione della pista ciclabile intorno al lago a Pantano.

Un grazie particolare lo devo all’ufficio Pianificazione della Provincia di Potenza, guidato da Alessandro Attolico, coadiuvato da Rosalia Smaldone, che per alcuni mesi ha portato avanti con grande determinazione un attento lavoro di ricerca e recupero del finanziamento, ascolto, confronto con i soggetti interessati e messo in campo tutte le azioni necessarie per realizzare velocemente le opere.

L’intervento si inserisce a pieno nella strategia provinciale che incoraggia una fruizione sostenibile dei territori, soprattutto sulle aree protette.

Si tratta di infrastrutture indispensabili per incentivare tale fruizione, migliorare quella rete di greenways, favorendo il turismo di prossimità in un’area molto attrattiva dal punto di vista naturalistico e ambientale.

Dopo aver recuperato una somma dormiente, i lavori di circa 68 mila euro riguarderanno:

il miglioramento della fruizione del tracciato ciclabile comprendenti il miglioramento del sedime, delle opere d’arte e delle opere di sicurezza connesse;

interventi diffusi e localizzati di ristrutturazione e miglioramento della parte impiantistica e di illuminazione del tracciato ciclabile comprendenti il miglioramento dei corpi illuminanti per la fruizione serale e notturna e il miglioramento della fruibilità in sicurezza.

I lavori diventano complementari ai progetti messi in campo dalla Provincia per la ristrutturazione del centro visite nell’oasi Wwf, a quelli del comune di Pignola (PZ) che con le Infrastrutture verdi prevede altri interventi di miglioramento intorno al lago e fino a contrada Tora, e in sinergia con il comune di Potenza per il collegamento ciclabile dal Lago fino alla città capoluogo”.

