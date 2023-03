L’attore lucano Rocco Papaleo presenta il suo film ambientato in Basilicata in Rai! I dettagli

“E’ un giorno importante: il nostro Rocco Papaleo presenta in anteprima il suo ultimo film “Scordato”, ambientato a Lauria”.

Così aveva fatto sapere il sindaco Gianni Pittella, nella giornata di ieri, aggiungendo:

“Sono qui a Bari a portare la gioia e la gratitudine di una intera comunità, e l’orgoglio per un nostro concittadino che è non solo un grande artista ma anche un figlio di Lauria che riconosce nelle proprie radici la linfa vitale delle sue sfide e delle sue vittorie.

Rocco ad Maiora semper e complimenti alla giovanissima Elisa Gallo, altro orgoglio lauriota, che fa parte del cast del film”.

Oggi l’attore lucano sarà ospite su Rai 1 nella nota trasmissione “Domenica In” per presentare il film ambientato in Basilicata, prodotto da Vision Distribution, Indiana Production e Less is more produzioni, in collaborazione con Sky.

È lo stesso artista a dare la notizia:

“Oggi a Domenica in.

E non sarò da solo…”.

