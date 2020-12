Lauria: Giovanna aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti! Strappata al suo futuro esattamente un anno fa

È passato esattamente un anno da quella spaventosa tromba d’aria che provocò il distacco della copertura del palazzetto dello sport “Palalberti” a Lauria (Pz), determinando il ferimento di 8 persone di cui una in codice rosso.

L’accaduto è stato fatale per la 28enne Giovanna Pastoressa.

Neanche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, fu indifferente alla tragedia; il giorno dopo l’accaduto, infatti, fece visita alle persone rimaste ferite e incontrò i genitori della 28enne.

Giovanna aveva iniziato da poco ad esercitare la professione di psicologa.

Questo il messaggio del Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia:

“Ad un anno di distanza da quel 13 dicembre 2019 che ha segnato in maniera indelebile la nostra comunità, non possiamo non avere in mente quanto accaduto.

Confidando nell’azione degli organi competenti, all’opera per fare quanto prima chiarezza su un evento che non avremmo mai voluto vivere e commentare”.

Ci stringiamo ancora una volta al dolore che accompagnerà per sempre i cari della giovane professionista lucana.a

