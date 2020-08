Maltempo a Potenza: fango e acqua su questa strada che porta all’Ospedale!

A 24 ore dall’ultimo temporale che si è abbattuto sulla città di Potenza, tornano le preoccupazioni per le precipitazioni previste in giornata.

La tregua concessa dal maltempo non cancella i tanti problemi in cui versano le strade del capoluogo.

Ieri, come nei nubifragi passati, sono state tantissime le zone del capoluogo che si sono allagate, portando nuovamente alla situazione critica che si ripropone sempre a seguito di violenti temporali.

Città allagata, traffico in tilt e oltre circa 30 interventi effettuati dai Vigili del Fuoco.

Uno dei tanti disagi è causato dalle condizioni della strada che collega viale Firenze al Parco Baden Powell.

Il tratto, che come lo scorso anno appare spaccato, è stato chiuso al traffico.

Fango ed acqua invadono, invece, il rondò che si sviluppa su Via Di Giura e che conduce all’Ospedale San Carlo.

Come già accaduto altre volte, l’acqua raccolta in strada non riesce a defluire, tanto che alcune vie sono state chiuse al traffico e sbarrate con delle transenne.

Sul posto i Vigili del Fuoco.

Vi raccomandiamo la massima prudenza.

