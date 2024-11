Maratea: questa zona in stato di abbandono ritrova lo splendore perduto! Ecco le foto

Super bonifica da Via Roma in poi.

Così spiega l’amministrazione del Comune di Maratea:

“Una parte del Centro Storico, in stato di abbandono, trasformata in una sorta di discarica a cielo aperto, partendo da Via Roma, passando per Via Carlo Mazzei e località Martedduzzu sta ritrovando lo splendore perduto.

La pulizia, con il taglio dei rovi, delle sterpaglie e della vegetazione infestante è stata fatta dalla squadra nr. 4 del Consorzio di Bonifica che unitamente alle altre squadre sta facendo un lavoro encomiabile su tutto il nostro territorio.

Un intervento radicale a cui si è aggiunto, a salvaguardia del patrimonio naturalistico, il notevole lavoro di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati e celati dalla macchia, quali plastica, metalli, vetro, ingombranti di vario genere (lavatrici, ecc.), realizzato grazie all’opera dei volontari di Legambiente e di Cittadinanza Attiva, con l’aggiunta fattiva di alcuni cittadini volenterosi e di membri dell’amministrazione comunale, nelle giornate dedicate all’ambiente.

Il grande lavoro di bonifica ambientale, i cui splendidi risultati sono ampiamente visibili, prosegue e termineranno con la pulizia delle stradine attorno a Capocasale e alla Chiesa di San Vito, sommersa dai rovi.

Le immagini danno l’idea dell’intervento messo in atto”.

Ecco le foto.