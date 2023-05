Marsicovetere, Festa Patronale in onore di San Bernardino da Siena: ecco tutto quello che c’è da sapere su scuole, raccolta differenziata e Guardia Medica

“Sabato 20 Maggio 2023 in occasione della Festa Patronale in onore di San Bernardino da Siena tutti gli uffici pubblici resteranno chiusi insieme alle scuole di ogni ordine e grado“.

È quanto fa sapere il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, che aggiunge:

“L’Amministrazione Comunale garantirà regolarmente il Servizio di Raccolta differenziata e la ASP di Potenza presso la sede distrettuale di Villa d’Agri in Via Colombo mi comunica che è attiva la continuità assistenziale con la presenza della Guardia Medica già dalle ore 8:00 di sabato mattina come di consueto“.a

