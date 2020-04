Melfi: “Fca ha confermato la sospensione dell’attività produttiva fino al 13 Aprile”

Si è appena conclusa una call conference con FCA alla presenza delle Organizzazioni Sindacali di FIM FIOM UILM FISMIC UGLM e AQCF.

Di seguito i dettagli:

“Fca ha confermato ufficialmente che la sospensione dell’attività produttiva per lo stabilimento di Melfi è fino al 13 aprile, come previsto dall’ultimo decreto del 1 aprile.

Fca inoltre ha confermato, fermo restando le disposizioni governative, che una eventuale ripresa potrebbe avvenire in modo parziale interessando solo i nuovi modelli Compass e Ibrido.

Inoltre si sta continuando il confronto con un gruppo di lavoro congiunto alle OO.SS. per mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori, perseguire le normative sanitarie previste dal Governo e discutere della situazione in merito al trasporto dei lavoratori.

Fermo restando queste disposizioni, FCA, nel rispetto di tali norme, riconvocherà la settimana prossima una riunione con le Organizzazioni Sindacali e la RSA in call conference per discutere l’evolversi della situazione”.

